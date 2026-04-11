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La Xunta de Galicia avala el plan para la piscina de A Seca

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental al plan especial para ejecutar instalaciones deportivas en A Seca, en Poio, con el fin de ordenar los terrenos necesarios para una nueva piscina cubierta y la zona deportiva ya existente en el entorno.

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