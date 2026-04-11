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Vilaboa invita a participar en el Festival dos Maios

R. P.

Vilaboa

El Concello de Vilaboa publicó las bases reguladoras del Concurso dos Maios 2026, un certamen abierto a jóvenes de cualquier edad, pudiendo el jurado decidir sobre la participación de otras personas. El certamen contará con la colaboración de la Asociación de Vecinos y tendrá premios en tres categorías.

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