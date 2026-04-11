Sufre quemaduras tras un incendio en su cocina en Pontevedra

Una persona ha necesitado asistencia médica al sufrir quemaduras a causa de un incendio en la cocina de su casa en la ciudad de Pontevedra. Se originó en la campana extractora y el herido fue atendido por personal de una ambulancia del 061 pero no precisó un ingreso hospitalario, según han informado el Concello.

Las mismas fuentes indican que ocurrió sobre las 14.00 horas en un sexto piso de un edificio en la calle San Pedro Alcántara y hasta el lugar acudieron los Bomberos y la Policía Local, ente otros servicios de emergencias.