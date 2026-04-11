Segundo Premio vuelve con una treintena de stands de venta confirmados

El mercado vecinal de venta e intercambio de segunda mano Segundo Premio regresará a Pontevedra el próximo sábado en horario de 11.00 a 15.00 horas, en la pasarela de Xosé Adrio Barreiro, con una treintena de puestos ya confirmados. La cita busca dar una segunda vida a objetos en desuso y fomentar tanto el consumo responsable como la reutilización y la reparación.

La jornada incluirá además música, juegos infantiles y otras actividades. La concelleira Anabel Gulías destacó que «aún hay puestos para formar parte de esta cita». Las personas interesadas pueden inscribirse para participar a través del correo apederua@gmail.com.