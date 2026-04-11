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Mercado vecinal

Segundo Premio vuelve con una treintena de stands de venta confirmados

La pasada edición de Segundo Premio, en la plaza Curtidoira.

La pasada edición de Segundo Premio, en la plaza Curtidoira. / Gustavo Santos

Hugo de Dios

Pontevedra

El mercado vecinal de venta e intercambio de segunda mano Segundo Premio regresará a Pontevedra el próximo sábado en horario de 11.00 a 15.00 horas, en la pasarela de Xosé Adrio Barreiro, con una treintena de puestos ya confirmados. La cita busca dar una segunda vida a objetos en desuso y fomentar tanto el consumo responsable como la reutilización y la reparación.

La jornada incluirá además música, juegos infantiles y otras actividades. La concelleira Anabel Gulías destacó que «aún hay puestos para formar parte de esta cita». Las personas interesadas pueden inscribirse para participar a través del correo apederua@gmail.com.

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