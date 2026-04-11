Sanidade fía a la inteligencia artificial y a una inversión de 90 millones la modernización de los ambulatorios

El Pazo da Cultura abre sus puertas este sábado a una actividad distinta. Lejos del trajín habitual de los ambulatorios, especialistas en medicina familiar y pediatría ocupan esta mañana las butacas para debatir cómo las pantallas, los algoritmos y las herramientas digitales están reescribiendo la forma de diagnosticar en las consultas de proximidad. En este escenario de transición médica, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, inauguró las V Jornadas Nacionales de Tecnologías Diagnósticas en Atención Primaria, organizadas por la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria (SEPEAP), poniendo sobre la mesa el volumen económico que respalda este cambio de modelo: 90 millones de euros.

Ese montante, canalizado por la Xunta a lo largo de los últimos cuatro años, se traduce en la compra de ecógrafos para los centros de salud, terminales actualizados y redes conectadas que pretenden evitar que el paciente asuma tiempos de espera innecesarios o deambule por diferentes especialistas para obtener una respuesta. El objetivo central de este despliegue de equipamiento es garantizar la capacidad resolutiva del primer eslabón del sistema sanitario. Ante los facultativos, Gómez Caamaño defendió el papel transformador de la innovación, señalándola como la única vía para garantizar una atención sanitaria verdaderamente ágil en la próxima década.

La radiografía tecnológica del Servizo Galego de Saúde (Sergas) ya opera sobre cimientos digitales que forman parte de la rutina diaria de médicos y ciudadanos, desde la aplicación Sergas Móbil hasta el historial electrónico del sistema IANUS o la plataforma E-Saúde. El siguiente peldaño clínico, que ya ha comenzado a integrarse en la red pública gallega, es el aterrizaje de la inteligencia artificial.

La IA no pretende sustituir el juicio del profesional, sino que se aplica directamente al diagnóstico por imagen. Su función es rastrear radiografías y pruebas visuales para aumentar la precisión de los resultados y acelerar la detección de anomalías

Esta herramienta no pretende sustituir el juicio del profesional, sino que se aplica directamente al diagnóstico por imagen. Su función es rastrear radiografías y pruebas visuales para aumentar la precisión de los resultados y acelerar la detección de anomalías. El titular de Sanidade remarcó la obligación de la administración de moverse y avanzar “para preservar la atención primaria como la esencia de un sistema sanitario que se sitúa entre los mejores del mundo”. Asimismo, hizo hincapié en que el empleo sanitario de las nuevas tecnologías debe hacerse siempre sobre la base de la evidencia científica.

El despliegue tecnológico requiere de una maquinaria organizativa capaz de absorberlo. Durante este encuentro con los médicos de proximidad, el conselleiro detalló la inminente reforma administrativa que rediseñará el funcionamiento del primer nivel asistencial. Tal y como adelantó el presidente del Gobierno gallego en el reciente Debate del Estado de la Autonomía, el Sergas creará una nueva Dirección Xeral dedicada en exclusiva a la Atención Primaria. Esta reestructuración de los despachos tiene como fin directo bajar a la realidad de los centros de salud mediante la implementación de agendas médicas más dinámicas y flexibles para los profesionales. Es un movimiento diseñado para rebajar la saturación diaria y permitir que el tiempo de consulta se ajuste a la gravedad y necesidad real de cada ciudadano.

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La hoja de ruta planteada por Sanidade pivota sobre la tecnología, conocimiento y organización. Esos tres ejes, concluyó Gómez Caamaño, están convergiendo “para dar un salto cualitativo en la atención primaria, reforzando su capacidad diagnóstica y su proximidad al paciente”.l paciente”.