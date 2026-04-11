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Se remodela la bajada a la playa de Mogor para hacerla accesible

Se estima que las obras durarán dos meses, por lo que el nuevo acceso estará disponible para el verano para personas de movilidad reducida

Inicio de los trabajos.

Inicio de los trabajos. / FdV

R. P.

Marín

El Concello de Marín inició ayer la bajada a la playa de Mogor para hacerla más accesible. Se trata de un proyecto que se licitó en septiembre de 2024 por 113.000 euros que finalmente se adjudicó un año después, en octubre del pasado ejercicio por 107.00 euros a la empresa Rocas Graníticas del Condado.

Además de mejorar las escaleras actuales, también se habilitarán rampas para personas de movilidad reducida, con un plazo de ejecución de dos meses, durante los que habrá que bajar a la playa a través del siguiente acceso, que se encuentra a unos 200 metros caminando por el Vial de Playas.

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Se da la circunstancia de que las actuales escaleras suelen quedar muy afectadas por los temporales al llevarse la arena y dejar sus cimientos al descubierto. La nueva pasarela ese ubica en la entrada anexa al Centro de Interpretación de Petroglifos, y permitirá el acceso a personas que utilizan silla de ruedas o que tengan otros problemas de movilidad.

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