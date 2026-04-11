Caldas
Recta final a las obras del CEIP San Clemente con una nueva empresa
La reforma del CEIP Plurilingüe San Clemente de César, en Caldas de Reis, entran en su recta final con inversión total de cerca de 440.000 euros, después de que a finales del pasado año hubiera que cambiar de empresa por la crisis de la adjudicataria inicial.
La actuación incluye la renovación de la cubierta, la mejora de la climatización del comedor, la sustitución de las luminarias y de los falsos techos, así como la renovación de buena parte de la carpintería exterior.
La renovación de la cubierta permitirá reforzar la protección del edificio frente a las inclemencias meteorológicas y mejorar su comportamiento térmico, mientras que la actuación en la climatización del comedor contribuirá a un mayor confort en un espacio de uso diario para el alumnado. Por su parte, la sustitución de las luminarias y de los falsos techos mejorará tanto la eficiencia energética .
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