El puente del Bermaña ya luce su iluminación ornamental.

El Puente Romano sobre el río Bermaña ya luce su iluminación ornamental, en varios colores tras sustituirse las viejas luminarias por una tecnología que permite generar composiciones de luces y ahorrar un 55% de consumo energético. Siete proyectores permiten jugar con la intensidad y los colores que se proyectan en el puente (hasta 16 millones de tonos diferentes), variando su funcionamiento y se pueden establecer iluminaciones especiales en fechas señaladas como las fiestas, temporada alta de afluencia turística o acontecimientos nocturnos singulares.