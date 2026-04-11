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El puente del Bermaña ya luce su iluminación ornamental

El puente del Bermaña ya luce su iluminación ornamental.

El puente del Bermaña ya luce su iluminación ornamental. / FdV

El Puente Romano sobre el río Bermaña ya luce su iluminación ornamental, en varios colores tras sustituirse las viejas luminarias por una tecnología que permite generar composiciones de luces y ahorrar un 55% de consumo energético. Siete proyectores permiten jugar con la intensidad y los colores que se proyectan en el puente (hasta 16 millones de tonos diferentes), variando su funcionamiento y se pueden establecer iluminaciones especiales en fechas señaladas como las fiestas, temporada alta de afluencia turística o acontecimientos nocturnos singulares.

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