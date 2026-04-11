El PSOE de Poio urge actuar en la Illa de Tambo por el deterioro del muelle

El Grupo Municipal Socialista de Poio reclama al gobierno local una actuación urgente en la Illa de Tambo, con especial atención al muelle de atraque, y ha denunciado la falta de avances reales en la conservación y gestión de este enclave. Los socialistas advierten de un «deterioro progresivo» en varias infraestructuras y elementos de protección ambiental, y piden medidas inmediatas por motivos de seguridad y mantenimiento.

Según expone el PSdeG-PSOE, el muelle presenta un estado «muy preocupante». En concreto, señala que el forjado muestra un deterioro evidente, con armaduras de hierro muy afectadas por la corrosión, además de barandillas rotas y dañadas que suponen un riesgo para los usuarios. El grupo añade que las propias navieras ya están advirtiendo de la conveniencia de no acercarse a determinadas zonas, lo que, a su juicio, evidencia la gravedad de la situación.

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La formación reclama una actuación urgente por motivos de conservación y seguridad, y alerta también de la falta de avances en la protección y gestión de la isla.