El programa +Xuntas llegará este año a 207 entidades de 53 municipios

La Diputación de Pontevedra ha aprobado la adjudicación de las acciones formativas del programa +Xuntas, que este año llegará a 207 asociaciones, federaciones y fundaciones sin ánimo de lucro de 53 municipios de la provincia. La iniciativa contará con un presupuesto de casi 340.000 euros, un 6% más que el año pasado, y está orientada a impulsar la formación de las mujeres a través de actividades vinculadas a la tecnología, la creatividad, la naturaleza y la salud. Cada taller tendrá una duración de 35 horas, reunirá a entre 20 y 25 participantes e incluirá además un módulo específico de sensibilización en igualdad.

Entre los municipios en los que se desarrollará el programa figuran Caldas de Reis, O Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade, Cuntis, A Lama, Marín, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo y Vilaboa.