El primer trimestre acaba con más de 50 sociedades mercantiles constituidas

La creación de sociedades mercantiles en la ciudad, en la mayor parte de los casos pequeños negocios e iniciativas de autónomos ha sido en el primer trimestre de 2026 una de las más elevadas de los últimos años. Según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), entre enero y marzo se constituyeron 52 sociedades, la inmensa mayoría limitadas, una cifra que se sitúa al nivel de 2024 (55) o 2021 (54), pero muy encima de las de los años 2025, 2023 o 2022, cuando no se pasó en ningún momento de los 40 en este primer trimestre.

El mes con mayor actividad fue marzo, con 25 constituciones, por delante de enero (18) y febrero, con tan solo diez. De las 52 totales, 51 fueron sociedades limitadas u ninguna anónima.

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El mayor número en marzo coincidió además con una bajada del paro en ese mes. El desempleo registrado en los catorce municipios de la comarca de Pontevedra cerró marzo con 8.089 personas inscritas en los servicios públicos de empleo. La cifra supone 181 desempleados menos que en febrero, cuando eran 8.270, lo que se traduce en un descenso mensual del 2,19%. La evolución también mejora en la comparación interanual. Frente a marzo de 2025, cuando el paro ascendía a 8.563 personas, la caída es de 474 desempleados, un 5,54% menos.