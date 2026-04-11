El PP alerta de la invasión de gaviotas y palomas en las terrazas de Pontevedra

La presencia de gaviotas y palomas en las terrazas de Pontevedra ha vuelto a situarse en el centro del debate político con la llegada del buen tiempo y el inicio de la temporada de mayor actividad para la hostelería. El Partido Popular denunció este sábado una presencia «masiva» de estas aves urbanas y reclamó al gobierno local un refuerzo del plan de control para frenar un problema que, según sostienen, «afecta tanto a los negocios como a las comunidades de vecinos».

La concejala del PP Raquel Martínez aseguró que la situación es consecuencia de la falta de actuaciones hace dos años. «Durante 2024, el Gobierno local no llevó a cabo ningún tipo de control. La dejadez del BNG permitió que la población de estas especies aumentase sin freno, afectando a los hosteleros, sus clientes y también a las comunidades de vecinos», afirmó.

Los populares recuerdan que esta cuestión ya fue llevada al pleno municipal de enero de 2025, sesión en la que salió adelante por unanimidad la necesidad de actuar frente a la proliferación de aves urbanas. A juicio del grupo que lidera Rafa Domínguez, aquella advertencia sirvió para reactivar las medidas de control, aunque consideran que los resultados siguen siendo "insuficientes".

Martínez sostiene que la actual evolución del problema evidencia que "una intervención tardía no basta" para corregir la situación. «Los resultados están lejos de ser suficientes porque el número de ejemplares de gaviotas y palomas no para de aumentar, y los pontevedreses, especialmente los negocios de hostelería, siguen pagando las consecuencias», señaló. En la misma línea, añadió que «la situación demuestra que la inacción tiene un coste difícil de revertir».

Noticias relacionadas

El PP vuelve así a exigir al Concello que intensifique el control de estas especies, pese a que desde el gobierno local se anunció hace meses una mayor inversión a través de un contrato plurianual. «Desde el Partido Popular exigimos a Lores un refuerzo urgente del plan de control de aves urbanas con medidas más eficaces y continuadas en el tiempo, para que hosteleros y ciudadanos puedan disfrutar de las terrazas de Pontevedra sin verse afectados por una plaga que era evitable», concluyó la edil.