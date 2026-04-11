Nacimientos
Poio entrega la Caixa Benvida a las familias de veinte nuevos bebés
El Concello de Poio entregó este sábado la Caixa Benvida a las familias de los veinte bebés nacidos en el municipio durante el primer trimestre del año, en un acto celebrado en la Casa do Concello y presidido por el alcalde, Ángel Moldes. La iniciativa busca dar la bienvenida a los nuevos vecinos y, al mismo tiempo, poner en valor el papel de las familias en la vida del municipio.
Durante el encuentro, el regidor subrayó que Poio es uno de los concellos de la provincia que mantiene un mayor crecimiento de la natalidad, un dato que calificó como «muy positivo y esperanzador para el futuro del municipio».
Moldes aprovechó además para reivindicar las políticas impulsadas por el hgobierno local en apoyo a las familias, entre ellas las bonificaciones del IBI para familias numerosas, la Unidade de Atención Temperá, las ayudas al comedor escolar, los programas de conciliación de verano, nuevas áreas de ocio y una oferta cultural amplia y variada.
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