Barro
La pista municipal de pádel de Barro entra en servicio
R. P.
Pontevedra
Barro pone en servicio la pista de pádel municipal de San Antoniño con un partido de exhibición este domingo a las 11.30 horas. A partir del lunes la pista estará disponible para el uso de toda la población. El servicio es gratuito, pero para garantizar una buena organización, será obligatorio realizar la reserva previa en la web del Concello.
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