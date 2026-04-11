Campaña «Boa Vila · Boa Compra»
Objetivo: reavivar las tiendas de proximidad
S. R.
El Concello activará el próximo lunes, día 13, la campaña digital «Boa Vila · Boa Compra», una iniciativa orientada a dinamizar el comercio de proximidad y afianzar el vínculo directo entre los negocios locales y la ciudadanía. El eje central de este proyecto pivota sobre cinco historias reales protagonizadas por comerciantes, vecinos, colectivos culturales y deportistas. A través de estos testimonios, la administración busca ilustrar cómo el consumo a pie de calle va más allá de la transacción económica para ayudar a construir un modelo de urbe más sostenible y humano.
La estrategia del área de Promoción Económica, dirigida por la concejala Anabel Gulías, se desplegará a través de la página web oficial y de los perfiles habilitados en Facebook e Instagram (@boavilaboacompra). Para fomentar la interacción, la campaña incluirá un certamen abierto en estas redes sociales que sorteará diez vales de compra valorados en 60 euros cada uno, canjeables de forma exclusiva en los establecimientos de la ciudad. El gobierno local subraya el papel de los pequeños comercios como generadores irremplazables de comunidad y dinamismo en las calles pontevedresas.
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