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Una feria para detener el tiempo

El centro comercial A Barca acoge desde este viernes y hasta el domingo la primera Feria de Minerales y Fósiles de la comarca, con expositores de España, Portugal y Marruecos

Feria de Minerales que se celebra estos días en el CC A Barca. | GUSTAVO SANTOS

Feria de Minerales que se celebra estos días en el CC A Barca. | GUSTAVO SANTOS

Cris P. Cervera

Cris P. Cervera

Poio

Hay ferias que se recorren y otras que se contemplan casi como si fueran un pequeño museo improvisado. La primera Feria de Minerales y Fósiles que desde este viernes y hasta el domingo acoge el centro comercial A Barca pertenece a esa segunda categoría, es una invitación a detenerse ante lo que la tierra tarda siglos, milenios o directamente eras en construir. En los pasillos de la planta baja, allí donde suele mandar la prisa, se abren ahora vitrinas llenas de cuarzos, amatistas, fósiles, meteoritos y otras maravillas naturales.

La muestra reúne a expositores de España, Portugal y Marruecos, que exhiben piezas llegadas de los cinco continentes. En alrededor de cincuenta metros de vitrinas y mesas pueden encontrarse cuarzos y amatistas, minerales fluorescentes, objetos tallados en mármol con fósiles, lámparas de selenita y también joyas elaboradas con turquesas, malaquitas, rubíes, zafiros o esmeraldas. Es, al mismo tiempo, una oportunidad para coleccionistas y una invitación abierta al público general, que podrá admirar y adquirir piezas singulares.

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Los organizadores destacan que es la primera vez que una feria de estas características se celebra en la comarca de Pontevedra, lo que añade a la cita un cierto aire de novedad y descubrimiento. Desde las 10.00 hasta las 21.00 horas, y hasta el domingo, A Barca abre así una ventana a una belleza antigua y paciente, hecha de piedra, memoria y tiempo.

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