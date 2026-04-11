Poio
Una feria para detener el tiempo
El centro comercial A Barca acoge desde este viernes y hasta el domingo la primera Feria de Minerales y Fósiles de la comarca, con expositores de España, Portugal y Marruecos
Cris P. Cervera
Hay ferias que se recorren y otras que se contemplan casi como si fueran un pequeño museo improvisado. La primera Feria de Minerales y Fósiles que desde este viernes y hasta el domingo acoge el centro comercial A Barca pertenece a esa segunda categoría, es una invitación a detenerse ante lo que la tierra tarda siglos, milenios o directamente eras en construir. En los pasillos de la planta baja, allí donde suele mandar la prisa, se abren ahora vitrinas llenas de cuarzos, amatistas, fósiles, meteoritos y otras maravillas naturales.
La muestra reúne a expositores de España, Portugal y Marruecos, que exhiben piezas llegadas de los cinco continentes. En alrededor de cincuenta metros de vitrinas y mesas pueden encontrarse cuarzos y amatistas, minerales fluorescentes, objetos tallados en mármol con fósiles, lámparas de selenita y también joyas elaboradas con turquesas, malaquitas, rubíes, zafiros o esmeraldas. Es, al mismo tiempo, una oportunidad para coleccionistas y una invitación abierta al público general, que podrá admirar y adquirir piezas singulares.
Los organizadores destacan que es la primera vez que una feria de estas características se celebra en la comarca de Pontevedra, lo que añade a la cita un cierto aire de novedad y descubrimiento. Desde las 10.00 hasta las 21.00 horas, y hasta el domingo, A Barca abre así una ventana a una belleza antigua y paciente, hecha de piedra, memoria y tiempo.
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