Atención Primaria
Denuncian las listas de espera en el centro de salud de Marín
Marín
La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo y de Marín se concentra el lunes alas 20.30 horas por la atención primaria. Denuncia que «en 7 cupos del Centro de Salud de Marín las esperas de los pacientes van desde los 15 hasta los 20 días. Para matronas también hay que esperar dos semanas y en Marín hay una nutricionista que solo consulta dos días a la semana y tiene la primera cita libre el 2 de junio».
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