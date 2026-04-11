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Atención Primaria

Denuncian las listas de espera en el centro de salud de Marín

R. P.

Marín

La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo y de Marín se concentra el lunes alas 20.30 horas por la atención primaria. Denuncia que «en 7 cupos del Centro de Salud de Marín las esperas de los pacientes van desde los 15 hasta los 20 días. Para matronas también hay que esperar dos semanas y en Marín hay una nutricionista que solo consulta dos días a la semana y tiene la primera cita libre el 2 de junio».

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