El Concello destinó 47.500 euros en 2025 a sostener el centro de día

El Concello de Cuntis invirtió 47.500 euros durante 2025 para garantizar el funcionamiento del centro de día municipal, un servicio que atendió a una media de 20 usuarios y que el gobierno local considera clave para el bienestar de las personas mayores y la conciliación de sus familias. El ejecutivo municipal, que puso en marcha estas instalaciones durante su mandato, hizo balance de un recurso que acaba de cumplir seis años y reafirmó su apuesta por las políticas sociales, con la vista puesta además en ampliar plazas y avanzar en un modelo de atención integral a los mayores que incluiría en el futuro la construcción de una residencia en el municipio.