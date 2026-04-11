PoioMostra
El comercio local se exhibe en A Seca
Cerca de cuarenta establecimientos ofrecen sus productos hasta mañana domingo con sectores de moda, decoración e incluso vehículos de ocasión
La tercera edición de la feria multisectorial y de vehículos de ocasión PoioMostra comenzó ayer en A Reiboa (A Seca), con la participación de cerca de cuarenta comercios de la comarca. Organizada por el Concello con la colaboración de la asociación empresarial EnPoio, los visitantes podrán encontrar hasta mañana domingo una amplia oferta de productos de moda, alimentación, decoración, complementos, jardinería e incluso vehículos de ocasión. El objetivo es «contribuir a la liquidación de restos de temporada, facilitar la captación de nuevos clientes y aumentar la calidad del comercio local».
El alcalde de Poio, Ángel Moldes, que asistió a la inauguración de la carpa junto con el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, la presidenta de EnPoio, Loli Otero, y otros miembros de la directiva y de la corporación, aseguró que «PoioMostra es un ejemplo de la colaboración entre comercio y ciudadanía, un escaparate donde nuestros negocios pueden dar a conocer productos y servicios».
Tras hacer un recorrido por cada uno de los stands que exponen en la feria, el alcalde agradeció «a todo el tejido comercial, a los autónomos, emprendedores y a las empresas que apuestan cada día por Poio», así como a la Xunta de Galicia «por su apoyo y colaboración, sin el cuál eventos como este no serían posibles». La exposición de vehículos está en el exterior de la carpa y la entrada es gratuita. Hoy sábado el horario es de 11.00 la 14.00 horas y de 16.00 la 22.00 horas, y mañana domingo, de 11.00 la 14.00 y de 16.00 la 21.00 horas.
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