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Festividad

Barro vive la Feira de San Amaro el fin de semana

R. P.

Barro

Hoy y mañana tienen lugar en Barro la celebración de la Feira de San Amaro.

En su tercera edición, el programa de la festividad contará con la Feria de Artesanía, la Xuntanza de Pandereteiras, actos religiosos y degustaciones de pulpo en dos días cargados de emociones para todos los asistentes.

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