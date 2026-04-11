Festividad
Barro vive la Feira de San Amaro el fin de semana
Barro
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»
- Papá y mamá te acompañan
- Una exempleada de Hormigones Valle Miñor acepta dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros a la empresa de Nigrán
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»