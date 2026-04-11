El astillero Nodosa avanza en la construcción del nuevo remolcador para AmareMarín
Llevará por nombre ‘Cristina Alonso’
N. D.
Marín
El astillero Nodosa avanza en la construcción de un nuevo remolcador de ultima generación para la empresa AmareMarín, según informó la Autoridad Portuaria. El buque, que ya empieza a vislumbrarse llevará por nombre ‘Cristina Alonso’ y sustituirá al remolcador ‘Puerto de Marín’. Hace unos días se le dio la vuelta al casco para «seguir trabajando en labores de soldadura y ya queda menos para que lo veamos prestando servicio a los mercantes que llegan a puerto», añade la entidad.
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