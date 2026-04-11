Las alfombras florales, preludio del Viático de este domingo desde Santa María

La confección de las alfombras florales a cargo del vecindario anuncia la celebración este domingo de la tradicional comunión pascual a enfermos e impedidos, destinada a aquellas personas que no han podido participar en las celebraciones parroquiales de Semana Santa y Pascua.

La parroquia de Santa María y el Gremio de Mareantes protagonizan el Viático, que comienza con una misa a las 10.00 horas en la basílica y a continuación parte la procesión por el itinerario habitual. Avenida de Santa María, Arzobispo Malvar, Xan Guillerme, Jofre de Tenorio, Concepción Arenal, Alfonso XIII, Paseo de Colón, Monteleón, Almirantes Matos, Campo da Torre, Juan Villaverde y Hermanos Nodales, para recogerse en la Capilla de San Roque.

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Aunque esta procesión se conoce tradicionalmente como el Viático, la parroquia recuerda que, en un sentido estrictamente litúrgico, es una Comunión Pascual.