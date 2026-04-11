Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artemis IIEmpleo en GaliciaDía Mundial del PárkinsonNegocios de Vigo con historiaEuroprecisOrigen Cristobal Colón
instagramlinkedin

Comunión Pascual

Las alfombras florales, preludio del Viático de este domingo desde Santa María

Pontevedra se prepara para la Comunión Pascual

Trabajos para preparar una de las alfombras florales

Trabajos para preparar una de las alfombras florales / Rafa Vázquez

N. D.

Pontevedra

La confección de las alfombras florales a cargo del vecindario anuncia la celebración este domingo de la tradicional comunión pascual a enfermos e impedidos, destinada a aquellas personas que no han podido participar en las celebraciones parroquiales de Semana Santa y Pascua.

La parroquia de Santa María y el Gremio de Mareantes protagonizan el Viático, que comienza con una misa a las 10.00 horas en la basílica y a continuación parte la procesión por el itinerario habitual. Avenida de Santa María, Arzobispo Malvar, Xan Guillerme, Jofre de Tenorio, Concepción Arenal, Alfonso XIII, Paseo de Colón, Monteleón, Almirantes Matos, Campo da Torre, Juan Villaverde y Hermanos Nodales, para recogerse en la Capilla de San Roque.

Noticias relacionadas

Aunque esta procesión se conoce tradicionalmente como el Viático, la parroquia recuerda que, en un sentido estrictamente litúrgico, es una Comunión Pascual.

Las alfombras florales, preludio del Viático de hoy desde Santa María | RAFA VÁZQUEZ

Los vecinos adornan las calles. / Rafa Vázquez

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents