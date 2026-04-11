Comunión Pascual
Las alfombras florales, preludio del Viático de este domingo desde Santa María
Pontevedra se prepara para la Comunión Pascual
N. D.
La confección de las alfombras florales a cargo del vecindario anuncia la celebración este domingo de la tradicional comunión pascual a enfermos e impedidos, destinada a aquellas personas que no han podido participar en las celebraciones parroquiales de Semana Santa y Pascua.
La parroquia de Santa María y el Gremio de Mareantes protagonizan el Viático, que comienza con una misa a las 10.00 horas en la basílica y a continuación parte la procesión por el itinerario habitual. Avenida de Santa María, Arzobispo Malvar, Xan Guillerme, Jofre de Tenorio, Concepción Arenal, Alfonso XIII, Paseo de Colón, Monteleón, Almirantes Matos, Campo da Torre, Juan Villaverde y Hermanos Nodales, para recogerse en la Capilla de San Roque.
Aunque esta procesión se conoce tradicionalmente como el Viático, la parroquia recuerda que, en un sentido estrictamente litúrgico, es una Comunión Pascual.
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- El día en que A Cañiza pasará a llamarse a A Caniza y Cangas incorpora «apellido»: entra en vigor el nuevo Nomenclátor de Galicia
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- «En liquidación»: cierra la cadena de moda Emilio Iglesias, con cuatro tiendas en Vigo
- Indra contratará a 170 personas en Galicia y centrará en Vigo su centro de ingeniería para guerra electrónica
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Papá y mamá te acompañan: Carla Lago se estrena en la Vig-Bay tras perder a sus padres en dos años por inesperadas enfermedades
- Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo