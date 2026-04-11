88 días para ver «A derradeira leición»

Finalmente serán 88 los días en los que los pontevedreses y visitantes podrán disfrutar en el Museo de la obra de Castelao «A derradeira leición do mestre». que regresará a Galicia desde Buenos Aires todo el verano, entre el 26 de junio y el 21 de septiembre. Así consta en la adjudicación de las labores de transporte y embalaje de la emblemática obra que representa el fusilamiento de Alexandre Bóveda en 1936. considerada por muchos el «Guernica gallego. Estos trabajos han sido adjudicados a una empresa especializada, Feltrero División Arte por 48.928 euros y en el contrato se especifica el plan de viaje, el modo de traslado y demás circunstancias del delicado proceso.

El cuadro, de 2x1,36 metros, fue pintado en 1945 a partir del dibujo homónimo «A derradeira leición do Mestre», el más emblemático del álbum «Galicia Mártir» (1937), y el más conocido de los 31 trabajos que forman los tres álbumes que realizó sobre la barbarie de la guerra civil el artista y político. Se podrá ver desde el 26 de junio junto con ese dibujo original y el manuscrito de «Sempre en Galiza», para explicar su significación para la memoria democrática, y se acompañará de conferencias y mesas redondas que se celebrarán en septiembre.

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Fue en noviembre pasado cuando el presidente de la Diputación, Luis López, cerró en Argentina la cesión temporal del cuadro para por parte del Centro Gallego de Buenos Aires «completar la mayor colección artística del intelectual de Rianxo que custodia el Museo de Pontevedra y redondear con ella la conmemoración del 75 aniversario de su muerte».