El Viático lleva este domingo la comunión pascual a los enfermos

La parroquia de Santa María celebrará este domingo, 12 de abril, la tradicional comunión pascual a enfermos e impedidos, destinada a aquellas personas que no han podido participar en las celebraciones parroquiales de Semana Santa y Pascua. La organización ultima estos días los preparativos junto al Gremio de Mareantes, que colabora desde hace décadas, además de contar con voluntarios de Pastoral de la Salud, Legión de María, catequistas y vecinos que decoran el recorrido con alfombras florales.

Como parte de la preparación, los sacerdotes ya están visitando y confesando a las personas que han solicitado recibir la comunión en sus casas o en el hospital. Para facilitar la salida de la procesión, la eucaristía de las 11.00 horas en la basílica se adelantará a las 10.00, y a continuación partirá por el itinerario habitual hasta recogerse en la capilla de San Roque. Desde la parroquia se anima a quienes deseen recibir la comunión a ponerse en contacto con ella y pide a los vecinos que adornen balcones y ventanas.

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Aunque esta procesión se conoce tradicionalmente como el Viático, la parroquia recuerda que, en un sentido estrictamente litúrgico, ese término se reserva a la comunión que se administra a los moribundos como preparación para el final de la vida. Por eso, precisa que la denominación más correcta es comunión pascual, un concepto más amplio que engloba a personas enfermas o impedidas.