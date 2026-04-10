Tradición religiosa
El Viático lleva este domingo la comunión pascual a los enfermos
La procesión saldrá de la basílica de Santa María después de la misa de las 10.00 horas
La parroquia de Santa María celebrará este domingo, 12 de abril, la tradicional comunión pascual a enfermos e impedidos, destinada a aquellas personas que no han podido participar en las celebraciones parroquiales de Semana Santa y Pascua. La organización ultima estos días los preparativos junto al Gremio de Mareantes, que colabora desde hace décadas, además de contar con voluntarios de Pastoral de la Salud, Legión de María, catequistas y vecinos que decoran el recorrido con alfombras florales.
Como parte de la preparación, los sacerdotes ya están visitando y confesando a las personas que han solicitado recibir la comunión en sus casas o en el hospital. Para facilitar la salida de la procesión, la eucaristía de las 11.00 horas en la basílica se adelantará a las 10.00, y a continuación partirá por el itinerario habitual hasta recogerse en la capilla de San Roque. Desde la parroquia se anima a quienes deseen recibir la comunión a ponerse en contacto con ella y pide a los vecinos que adornen balcones y ventanas.
Aunque esta procesión se conoce tradicionalmente como el Viático, la parroquia recuerda que, en un sentido estrictamente litúrgico, ese término se reserva a la comunión que se administra a los moribundos como preparación para el final de la vida. Por eso, precisa que la denominación más correcta es comunión pascual, un concepto más amplio que engloba a personas enfermas o impedidas.
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