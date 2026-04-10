Una "tri empanada" para la Final de las Series Mundiales de Triatlón

La cuenta atrás para la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón, que convertirá a Pontevedra en el epicentro de esta disciplina entre el 23 y el 27 del próximo mes de septiembre, ha comenzado a tomar forma también en los hornos locales. Panadería Acuña, una de las firmas más enraizadas en la Boa Vila, se ha aliado con el Concello para lanzar una iniciativa gastronómica que cruzará la tradición artesana con las exigencias de la alta competición: una "tri empanada" de edición limitada diseñada específicamente para los días del campeonato.

El anuncio se oficializó este viernes durante la visita del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, a las nuevas instalaciones del obradoiro en el polígono de Barro. En el encuentro, el regidor quiso visibilizar el peso del tejido empresarial pontevedrés en la viabilidad de las grandes citas deportivas. Para Lores, el respaldo de marcas como Acuña es una “pieza fundamental para que la organización de los eventos sea un éxito” y permite a la ciudad mantener intacta su capacidad de atracción de pruebas de máximo nivel internacional a sus calles.

Andrés Acuña, director de la marca junto a Jacobo Acuña, desveló las líneas maestras de esta apuesta culinaria. Aunque la receta exacta se mantiene de momento como secreto profesional, el responsable de la firma adelantó que la "tri empanada" se distanciará de las fórmulas tradicionales para incorporar una alta carga de proteína en su interior.

Los responsables de Acuña, una saga familiar con sesenta años de oficio a sus espaldas, destacan el retorno real que el deporte deja en la economía de la ciudad

El objetivo es ofrecer un producto de proximidad que sirva como herramienta de recuperación muscular para los atletas tras el desgaste extremo de la prueba. La receta tendrá un carácter efímero y únicamente se despachará durante la semana mundialista.

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A mayores, los responsables de esta saga familiar con sesenta años de oficio a sus espaldas aprovecharon la cita para reivindicar el retorno real que el deporte deja en la economía de la ciudad. El campeonato funciona, en palabras de Andrés Acuña, como un escaparate de impacto mundial que la hostelería y el comercio local notan de forma directa en sus cajas. Con este nuevo producto, la panadería reafirma el compromiso del sector privado con un evento que, en el arranque del próximo otoño, volverá a someter a prueba la capacidad organizativa de la Boa Vila.