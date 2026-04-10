Dos edificios tuvieron que ser evacuados en la tarde del jueves en la calle Mestre Soutullo de Pontevedra, al arder una furgoneta en el interior del garaje. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, pero sí se registraron notables daños materiales, entre ellos la mercancía que un vendedor ambulante guardaba en ese vehículo.

Furgoneta calcinada, sacada del garaje por los Bomberos y una grúa. | FDV

«Trabajo en los mercadillos y nos hemos quedado sin nada porque guardaba la ropa a la venta en la furgoneta», señalaba este viernes este afectado, que dice ser pastor evangélico: «Dios me ayudará, confío en Él», añadía. Reside en el mismo edificio donde se produjo el incendio en el garaje y calcula que sus pérdidas podrían llegar a los 6.000 euros. No obstante, otros vecinos apuntan a que la furgoneta estaba allí aparcada desde hace tiempo.

El incendio se declaró en el bajo del edificio, y este vehículo fue el único afectado. Tuvo que ser sacado al exterior por la grúa municipal para una mejor extinción, ya que el viento introducía el humo en el interior del garaje. A consecuencia del calor, los cristales de la vivienda del primer piso reventaron y el edificio fue evacuado y cerrado el acceso a la calle.

El fuego fue totalmente extinguido alrededor de las siete de la tarde, aunque los Bomberos continuaron refrescando el lugar, así como ventilando el edificio. Asimismo, resultó afectado el tendido eléctrico de la fachada del inmueble. Los Bomberos regresaron este viernes el edificio para comprobar que no había reproducciones del fuego, mientras que la Policía Científica emprendía las investigaciones para tratar de aclarar el origen del incendio ya que se apunta que el lado del coche había un colchón que utiliza una persona sin techo.

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Un nuevo incendio en una casa se produjo en la tarde de este viernes, aproximadamente a la misma hora que el del jueves, pero esta vez en Poio, en el bajo de una vivienda de Campelo. Según Protección Civil, no hubo heridos.