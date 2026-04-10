Turismo Rías Baixas
La Semana Santa «cumplió las expectativas» de la Diputación pese a las dudas en el sector
El presidente Luis López apunta a un buen movimiento de visitantes, aunque admite que los datos de Sanxenxo son «agridulces»
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, aseguró este viernes que la Semana Santa dejó un balance turístico positivo en las Rías Baixas, aunque todavía no dispone de datos oficiales cerrados. Su valoración llegó después de que parte del sector, especialmente el hotelero de Sanxenxo, trasladase en los últimos días que la campaña no había alcanzado las expectativas iniciales pese al buen tiempo y a la afluencia de gente en la calle.
Según explicó López, durante esos días se percibió movimiento en distintos puntos de la provincia y desde el sector se le trasladó una impresión general favorable. El presidente apuntó además a una elevada presencia de visitantes procedentes del Norte de España y de Madrid, un perfil que, a su juicio, suele repetirse en periodos vacacionales cortos como la Semana Santa. Con todo, admitió que hay realidades distintas según las zonas y que la Diputación quiere conocer con más detalle lo ocurrido para analizarlo de cara a próximas campañas.
Ese mensaje contrasta con los primeros balances difundidos por empresarios turísticos de Sanxenxo, que calificaron la Semana Santa de «agridulce» y situaron la ocupación hotelera en el 73,36%, por debajo de lo que esperaban para unos días marcados por el sol y el buen tiempo. En el conjunto de Galicia, en cambio, los alojamientos cerraron el periodo festivo con una ocupación media del 72% entre el jueves y el sábado, con el Viernes Santo como jornada de mayor afluencia, según los datos del Clúster de Turismo.
A falta de cifras oficiales más precisas para la provincia, la Diputación sostiene por ahora que la Semana Santa respondió de forma razonable a lo esperado, aunque deja abierta la puerta a un análisis más fino cuando se disponga de datos completos. La impresión que trasladó López es la de una campaña buena en términos generales, pero con resultados desiguales según destinos y modelos de alojamiento, una diferencia que ya asoma en los primeros balances conocidos.
Plan especial por el eclipse
La Diputación de Pontevedra pone en marcha el proyecto «Baixo o Ceo das Rías Baixas», una iniciativa con la que busca convertir el eclipse solar total del próximo 12 de agosto en una experiencia turística organizada y de calidad en la provincia.
Entre ellas figuran unas jornadas formativas previstas para los días 20 y 30 de abril, dirigidas al sector turístico y al personal técnico, con el objetivo de facilitar una planificación ordenada de la jornada del eclipse. Además, se implicará al sector hotelero y a los campings para fomentar la organización de visionados en sus propias instalaciones, una fórmula con la que se busca evitar aglomeraciones en los puntos públicos habilitados en cada municipio.
La propuesta contempla la creación de una red de puntos de observación repartidos por los 61 municipios, concebidos como espacios seguros y de encuentro, en conexión con el paisaje y la identidad del territorio. El presidente provincial, Luis López, avanzó además nuevas medidas para coordinar la gestión del evento, que se desarrollan en colaboración con la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura.
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