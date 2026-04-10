San Salvador de Poio, vía de escape para la demanda de vivienda en Pontevedra

Pontevedra se ha quedado pequeña para la demanda actual de vivienda. Pese a que son varias las promociones en marcha y que se proyectan otras, siendo el más importante el plan de 2.010 viviendas en San Mauro (de las cuales 1.643 serán protegidas), la ciudad no es capaz de satisfacer en la actualidad a la elevada cantidad de personas interesadas en comprar un piso. Por ello, muchas de ellas terminan acudiendo a los municipios vecinos.

Igual que ya hace unas décadas San Salvador de Poio supuso el «boom» residencial con nueva construcción de edificios en las avenidas A Barca y Porteliña y en la calle Andurique, así como los edificios residenciales de Ferreirós y Pazo Besada, en estos momentos vuelve a ser el hilo del que tirar para poder dar una salida a los demandantes de vivienda nueva. Es la zona de la parroquia más próxima a Pontevedra, la que permite acceder al centro de la capital incluso caminando, sin necesidad de utilizar coche.

Ya en la actualidad, así como durante los próximos años, se están construyendo o se proyectan más de 300 viviendas en un tramo de tan solo 500 metros, el comprendido entre las conocidas calles Andurique y Porteliña .

Hace unos días, el Concello de Poio aprobaba la licencia para la reactivación de las obras de construcción de los edificios número tres y cuatro de la Urbanización Pazo Besada, que llevaban paralizadas quince años y que supondrán la creación de 52 nuevas viviendas. La primera y segunda fase ya se habían completado en 2010 y 2013.

Además, el pasado mes de noviembre, el gobierno local también anunció la reanudación de las obras de construcción residencial en la calle Palestina, paralizadas también desde hace quince años, y que supondrán la creación de 93 nuevas viviendas, que completarán la incompleta promoción.

Balboa y Buceta proyecta 38 viviendas nuevas en Porteliña. | G. SANTOS

En los últimos días han aparecido nuevos carteles anunciando golosos proyectos. Con la intermediación exclusiva de la Inmobiliaria Javier Tovar, una sociedad pone a la venta o alquiler un solar de 3.365 metros cuadrados frente a Pazo Besada. Tiene licencia para construir 65 viviendas, 2.000 metros para bajo comercial y 120 plazas de garaje y trasteros.

Y unos pocos metros más arriba, Balboa y Buceta anuncia una nueva promoción en la Avenida Porteliña, número 30, con 38 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, en el solar que ahora ocupa una casa que se derribará. El proyecto está en fase inicial y está solicitada la licencia, aunque ya hay un listado con gente interesada.

También se ha procedido a realizar un derribo de una casa en la calle Antelo y Mariño, en las proximidades de Ferreirós, con intención de construir edificios.

Con todas estas promociones se superarían con creces las 300 viviendas en uno de los tramos más urbanos del municipio. Eso sí, ninguna de carácter pública, o al menos que se sepa por el momento.

La promoción de 93 pisos que se ha reanudado en la calle Palestina. | G. SANTOS

La humanización, la clave

Desde las inmobiliarias y constructoras se destaca el auge de la parroquia de San Salvador. Javier Tovar destaca que Poio y Pontevedra son dos municipios independientes «pero con intereses en común y en buena sintonía». «Igual que ocurrió en su momento con A Caeira, ahora pasa con el resto de San Salvador», indica.

«En Poio hay un crecimiento urbanístico importante y la actual humanización de A Barca y Andurique siempre favorece la consolidación residencial», considera. «Además, es una zona muy bien comunicada para gente que trabaje en Vilaboa, Caldas, O Salnés...».

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Del mismo modo, técnicos de Balboa y Buceta valoran la urbanización de los barrios. «Lo mismo ocurrió con Virgen del Camino en Pontevedra, todo el mundo quería vivir allí cuando se peatonalizó. La urbanización es la clave de una zona», destaca.