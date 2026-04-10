El Premio da Cultura Galega 2025 reconoce el rescate de la Bienal

El rescate de la Bienal de Arte de Pontevedra tras quince años de silencio ha recibido su espaldarazo institucional definitivo. El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, y el vicepresidente y responsable del Museo, Rafa Domínguez, recogieron ayer el Premio da Cultura Galega 2025 en la categoría de Artes Visuales durante una gala celebrada en el Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil, en Ourense. El galardón certifica la consolidación de una cita que ha logrado reubicarse en el primer nivel del arte contemporáneo.

Las cifras de asistencia respaldan la apuesta del ente provincial. La trigésimo segunda edición, celebrada el pasado año bajo el lema «Volver a ser humanos ante el dolor de los demás», logró atraer a 125.000 espectadores. Para Luis López, estos datos, sumados al reconocimiento internacional y a este reciente galardón, confirman el acierto absoluto de haber recuperado el certamen más antiguo de España.

En su intervención, el mandatario provincial calificó la cita de «histórica», destacando su capacidad para enviar un mensaje de paz en un contexto global marcado por los conflictos, así como su formato descentralizado, que extendió las sedes por distintos concellos para universalizar el acceso a la cultura.

La trigésimo segunda edición, celebrada el pasado año bajo el lema «Volver a ser humanos ante el dolor de los demás», logró atraer a 125.000 espectadores

Por su parte, Rafa Domínguez puso en valor el trabajo técnico de todo el equipo del Museo de Pontevedra y el exigente criterio de los comisarios. El vicepresidente destacó que el certamen vuelve a ser una marca con personalidad y plenamente reconocible, demostrando que el rigor en la gestión sitúa de nuevo a Pontevedra como un referente cultural con voz propia.

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Con el aval de nueve de cada diez visitantes, que apoyan su próxima edición en 2027, el proyecto avanza: el éxito de esta convocatoria servirá de lanzadera para la primera Bienal de Artes Vivas, un formato escénico novedoso que se estrenará en la provincia el próximo verano.