La Policía Local de Sanxenxo impuso ocho denuncias al día por orinar en la calle en Semana Santa

El balance de la Policía Local de Sanxenxo durante los diez días de la Semana Santa concluye que, a pesar de la afluencia de visitantes, la «festividad transcurrió sin incidentes graves, centrando los esfuerzos en el control del tráfico y la seguridad ciudadana», según explica el Concello, que habla de una masiva presencia de personas pese a que los hosteleros sostienen que «fue un tanto descafeinada» en ocupación turística.

El gobierno local destaca que las villas de Sanxenxo y Portonovo concentraron gran parte de la actividad policial, especialmente en horario nocturno. Entre estas actuaciones destacan las denuncias tramitadas por orinar en la vía pública con hasta 76 infractores, lo que supone una media de cada ocho al día en las diez jornadas del 27 de marzo al 5 de abril. La sanción en estos casos asciende hasta 400 euros, tal y como recoge la ordenanza de Convivencia Ciudadana.

La centralita de la Policía Local recibió en esos diez días un total de 384 llamadas telefónica en búsqueda de información, solicitud de ayuda o denunciar algún caso. A la sala de objetos perdidos de la comisaría de Miraflores llegaron el pasado año un total de 16. Entre ellos cabe destacar, móviles, llaves, carteras, dinero, bolsos o documentación. Algunos ya fueron devueltos a sus dueños, el resto se custodia en las dependencias policiales, donde permanecerán hasta un máximo de 24 meses antes de su destrucción o de su donación a algún colectivo social.

Entre otras actuaciones reseñables, cabe destacar seis denuncias contra la Ley de Seguridad Ciudadana por incautación de sustancias estupefacientes, 18 denuncias administrativas a la Subdelegación del Gobierno y dos denuncias por incumplimiento del horario de cierre del local.

En cuanto a la seguridad vial, se registraron ocho siniestros viales, aunque ninguno de gravedad, 93 infracciones de tráfico y 95 partes de servicio.

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Por otro lado, esta Semana Santa comenzaron las mediciones de ruido nocturno en los locales de ocio para aplicar medidas en las zonas acústicamente saturadas. El Concello subraya que «Sanxenxo quiere acabar con el exceso de ruidos que impiden el descanso y perjudican la salud fomentando la convivencia en espacios públicos y la calidad de vida». Con este objetivo, ha contratado los servicios de una consultora técnica en acústica, Virocem, para mejorar a través de una plataforma el control de contaminación acústica en locales de ocio nocturno.