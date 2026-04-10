El Lago de Castiñeiras suma desde esta semana un nuevo espacio pensado para algo más que vender plantas. El Garden inaugurado en el entorno del jardín botánico impulsado por la Fundación Juan XXIII nace como un proyecto de empleo inclusivo, formación y divulgación ambiental, con la vista puesta en abrir al público una actividad estable y en dar visibilidad al trabajo de personas con discapacidad en un entorno de gran valor paisajístico.

Alicia Iglesias, responsable del Garden, explica que el proyecto forma parte de una iniciativa más amplia vinculada al llamado Natura XXIII. Además de este nuevo punto comercial, el plan contempla a largo plazo otros usos para las instalaciones, como una cafetería y una pequeña zona de bazar y herramientas. De momento, el arranque se apoya en un vivero de pequeña escala en el que participan jóvenes en formación dual de la fundación. «Aprenden haciendo», resume Iglesias sobre un modelo en el que trabajo y aprendizaje avanzan al mismo tiempo.

El Garden de Castiñeiras florece con vocación social y didáctica | GUSTAVO SANTOS

El Garden arranca con tres personas en plantilla, aunque la responsable subraya que detrás hay meses de trabajo previo y la colaboración de más usuarios y profesionales del botánico. Buena parte del mobiliario y de los elementos del espacio han sido elaborados por ellos mismos con materiales reciclados o donados por empresas, como mesas hechas con bobinas de cable, cierres construidos con palés reutilizados o piezas de metal transformadas en decoración.

Más allá de la actividad comercial, la iniciativa busca combatir miradas paternalistas. Iglesias insiste en que el foco no debe ponerse en la discapacidad, sino en la capacidad de trabajar y atender al público con normalidad. «No queremos poner etiquetas. Es una persona que trabaja perfectamente», señala.

El Garden de Castiñeiras florece con vocación social y didáctica | / GUSTAVO SANTOS

Mañana el espacio vivirá una segunda puesta de largo, esta vez más abierta al público y menos institucional, con actividades organizadas junto a la comunidad de montes de San Xulián. Habrá una exhibición de maquinaria, talleres infantiles e incluso una demostración de talla con motosierra.

A la inauguración asistieron también representantes institucionales, entre ellos el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, que destacó la aportación provincial al proyecto, con una ayuda de 55.000 euros para dotarlo de personal. Pero, más allá de la foto oficial, el fondo de la iniciativa está en otra parte: convertir Castiñeiras en un escaparate de naturaleza, empleo y autonomía real.

Noticias relacionadas

El Garden de Castiñeiras florece con vocación social y didáctica | GUSTAVO SANTOS

El recinto está en marcha y abre ya sus puertas como zona de venta de plantas, libros de segunda mano y otros productos vinculados a la jardinería. El horario será de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, y los domingos de 10.00 a 14.00.