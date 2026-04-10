Caldas acondicionará la playa del Umia zonas de calistenia y voleivol

El Concello de Caldas de Reis ha solicitado una subvención de 35.189,75 euros al Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) O Salnés-Ulla-Umia para financiar la instalación de un circuito de calistenia y una zona de voleibol en el entorno de la playa fluvial del río Umia. El proyecto abarca una superficie cercana a los 1.500 metros y tiene un plazo de ejecución estimado de dos meses desde la conclusión del proceso de licitación.

La actuación principal consiste en la dotación de equipamiento homologado para la práctica deportiva al aire libre. La zona de calistenia contará con elementos específicos para el entrenamiento físico, entre los que se incluyen un banco inclinado, barras paralelas y para dominadas, prensa de pecho, escalera sueca y barra de bandera humana, además de un cartel informativo sobre las normas de uso de los aparatos. Por su parte, en el área destinada al voleibol se instalarán dos postes anclados provistos de una carraca tensora para regular la altura de la red.

La intervención técnica se completará con el acondicionamiento del entorno, que incluye la limpieza de las escaleras de bajada directa al cauce del Umia. El alcalde, Jacobo Pérez, ha justificado el proyecto como una «iniciativa continuista» dentro de la estrategia municipal para recuperar los espacios próximos a los ríos y promover los hábitos saludables.

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Esta nueva dotación junto al puente de A Ferrería da continuidad a la política municipal de puesta a punto de zonas públicas y gratuitas, tras la ejecución de obras recientes como el Parque do Maior o la remodelación de las pistas polideportivas de A Tafona.