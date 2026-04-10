El asfaltado de la N-640 en Caldas tras los temporales se realiza con pavimentos ecológicos

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, visitó Caldas de Reis, para comprobar el comienzo de la primera de las cuatro actuaciones de pavimentación que se van a desarrollar en este municipio a lo largo de los próximos meses con un presupuesto acumulado que supera los tres millones de euros y una longitud total de 15 kilómetros. Así, acompañado del alcalde, Jacobo Pérez, se desplazó a la N-640, donde ya están trabajando las máquinas de la obra adjudicada en el marco del programa de Pavimentos Asfálticos Eficientes, pero explicó que en breve comenzarán también reparaciones de emergencia en la propia N-640 en dirección a Cuntis y también en la N-550 y la N-550a para solucionar los deterioros agravados por los últimos temporales.

El subdelegado destacó que el programa de asfaltados ecológicos se desarrolla por primera vez en España con cinco actuaciones repartidas por Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja. Para el proyecto gallego se escogió Caldas porque se buscaba una localidad que combinase tramo urbano y periurbano y tanto tráfico de vehículos pesados como de ligeros. Se utilizará un tipo de asfalto que requiere de menos temperatura en el proceso de elaboración y, por tanto, reduce la huella de carbono.

El importe de esta adjudicación, que comienza con el fresado del actual pavimento, es de 2.296.502 euros y el plazo de ejecución máximo es de seis meses que tiene que ver con las características experimentales de este tipo de mezcla asfáltica. En sus más de 8 kilómetros, las obras abarcan la entrada y salida en Caldas en ambas direcciones por la N-640 y suponen la reposición del firme en la totalidad del tramo urbano.

En paralelo, las obras de reparación por emergencia tras los últimos temporales incluyen también actuaciones en la N-640, la N-550 y la N-550a. Así, está prevista la reparación de un tramo de un kilómetro en la N-640 en el límite con el concello de Cuntis. También se va a reparar el tramo de la N-550 entre O Ameal y Tivo y, finalmente, toda la N-550a, es decir, el tramo urbano de la Nacional desde Tivo a Outeiro. Este lote de obras de emergencia, que consiste en reparaciones de los puntos deteriorados, está valorado en cerca de 800.000 euros.

Abel Losada subrayó que estas actuaciones son una iniciativa muy necesaria, pues Caldas de Reis es un nodo sensible en la Red Estatal al confluir allí los trazados de la N-640 y la N-550 y, además, soportar un intenso tráfico de vehículos pesados, además del tráfico local y de paso.

Por otra parte, el subdelegado destacó el papel del alcalde, Jacobo Pérez, "que ha sabido mantener una interlocución a todos los niveles para reconducir el proyecto de la Variante de Caldas ante el Ministerio de Transportes". Recordó que nada más salir el proyecto a exposición pública pidió una reunión en la Subdelegación en la que ya planteó la opción de separar este proyecto (consistente en un “bypass” entre la N-640 y la N-550 evitando así el paso por el centro urbano) de la salida del puerto de Vilagarcía, evitando así la afectación a amplias zonas del territorio municipal. “Un trabajo serio y con argumentos, que ha dado sus frutos”, afirmó.

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Por su parte, el alcalde de Caldas de Reis valoró el paso adelante en la mejora de los firmes de las dos carreteras Nacionales que cruzan y vertebran Caldas de Reis, y agradeció también el apoyo institucional para reconducir el proyecto de la Variante: “Había una preocupación vecinal muy justificada y creo que la voz de los vecinos ha sido escuchada”.