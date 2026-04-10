Alumnado de la Escuela Naval y de la UVigo vuelve a retarse en la ría de Pontevedra

Estudiantes del campus de Pontevedra de la Universidade de Vigo y alumnos de la Escuela Naval Militar medirán nuevamente sus fuerzas en la IV Regata Cátedra Almirante Álvarez-Ossorio-Trofeo Ría de Pontevedra, que se disputará el próximo 16 de abril a partir de las 16.30 horas, con salida desde el Gremio de Mareantes y en el entorno del Muelle de As Corvaceiras.

La competición, organizada por la Vicerrectoría del Campus de Pontevedra y la Escuela Naval, reunirá a alumnado de ambas instituciones en una regata de barcos dragón, una modalidad de piragüismo de origen chino, que constará de tres mangas: una femenina, una masculina y una prueba final con equipos mixtos.

La regata, integrada en el programa de actividades de la Cátedra Almirante Álvarez-Ossorio, nació en 2023 con el objetivo de consolidarse como una cita anual que fomente la relación entre la UVigo y la Escuela Naval, que alberga una titulación universitaria, mediante la actividad deportiva y la convivencia entre estudiantes de ambas instituciones.

En esta edición, la competición regresa a los barcos dragón tras haber adoptado en años anteriores modalidades de remo, con bateles y con embarcaciones de nueve metros. Las pruebas se desarrollarán en un campo de regatas de 500 metros con dos ciabogas, y constará de tres categorías: tanto la modalidad femenina como la masculina tendrán un recorrido de mil metros, que se eleva al doble en el apartado mixto.

El equipo que logre imponerse en un mayor número de mangas se alzará con el Trofeo Ría de Pontevedra, al que cada año se añade una placa con el nombre de la institución ganadora.

Tras las victorias de la Universidade de Vigo en las dos primeras ediciones, el trofeo permanece actualmente en la Escuela Naval, vencedora de la edición de 2025.

La competición contará con la presencia de la vicerrectora del Campus de Pontevedra, Eva María Lantarón, y del comandante director de la Escuela Naval, Tomás Clavijo Rey-Stolle, y está dirigido tanto a la comunidad universitaria como al público general. La entrada será libre.

Tras la finalización de la competición, los exteriores del Gremio de Mareantes acogerán la ceremonia de entrega de premios.

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La competición cuenta con la colaboración de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, la Asociación Dragon Boat Galicia y el Gremio de Mareantes, y se plantea también como una actividad abierta a la ciudadanía, con el objetivo de acercar el deporte y dar visibilidad tanto al campus de Pontevedra como a la propia cátedra Almirante Álvarez-Ossorio, promovida por la Armada y la UVigo, que actúa como órgano de relación institucional en ámbitos culturales, científicos y técnicos, desarrollando a lo largo del año diversas actividades tales como conferencias, debates y eventos deportivos.