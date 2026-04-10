Tribunales
Absuelto por falta de pruebas un acusado de maltratar y violar a su expareja
De las pruebas practicadas “no se desprende ningún elemento corroborador de la versión de la denunciante”
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra absuelve a un acusado de maltrato habitual, vejaciones injustas, amenazas, coacciones y agresión sexual sobre su expareja. Tras la valoración de las pruebas, el tribunal concluye que no se ha acreditado la culpabilidad del sospechoso más allá de toda duda razonable.
Respecto a los hechos ocurridos en el mes de diciembre de 2019, en fechas próximas a las navidades, calificados por las acusaciones como un delito de agresión sexual, la sala explica que la valoración del conjunto de la prueba practicada “no se considera suficiente para enervar la presunción de inocencia y considerar con la debida certeza que los hechos se produjeron de acuerdo con la versión de la denunciante”.
En cuanto a los otros delitos, los magistrados señalan que de las pruebas practicadas “no se desprende ningún elemento corroborador de la versión de la denunciante”. Así, hacen referencia a que la hija común negó presenciar acto alguno que pudiera suponer falta de respecto a la madre, así como que “tampoco al resto de los testimonios ni a la prueba pericial se les puede atribuir ese carácter de corroboración”.
El tribunal destaca que el resultado de la prueba pericial “tampoco permite obtener elementos corroboradores, más allá de la situación de conflictividad de pareja que sí han observado las peritos, pero sin poder efectuar una vinculación directa con una situación de maltrato”. Los jueces también subrayan que ni los peritos ni las pruebas practicadas acreditan “que haya sido actuación alguna del procesado la que haya tenido incidencia ni en el desarrollo laboral ni social de la denunciante”.
La sentencia no es firme, pues cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSXG.
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional