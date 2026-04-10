Absuelto por falta de pruebas un acusado de maltratar y violar a su expareja

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra absuelve a un acusado de maltrato habitual, vejaciones injustas, amenazas, coacciones y agresión sexual sobre su expareja. Tras la valoración de las pruebas, el tribunal concluye que no se ha acreditado la culpabilidad del sospechoso más allá de toda duda razonable.

Respecto a los hechos ocurridos en el mes de diciembre de 2019, en fechas próximas a las navidades, calificados por las acusaciones como un delito de agresión sexual, la sala explica que la valoración del conjunto de la prueba practicada “no se considera suficiente para enervar la presunción de inocencia y considerar con la debida certeza que los hechos se produjeron de acuerdo con la versión de la denunciante”.

En cuanto a los otros delitos, los magistrados señalan que de las pruebas practicadas “no se desprende ningún elemento corroborador de la versión de la denunciante”. Así, hacen referencia a que la hija común negó presenciar acto alguno que pudiera suponer falta de respecto a la madre, así como que “tampoco al resto de los testimonios ni a la prueba pericial se les puede atribuir ese carácter de corroboración”.

El tribunal destaca que el resultado de la prueba pericial “tampoco permite obtener elementos corroboradores, más allá de la situación de conflictividad de pareja que sí han observado las peritos, pero sin poder efectuar una vinculación directa con una situación de maltrato”. Los jueces también subrayan que ni los peritos ni las pruebas practicadas acreditan “que haya sido actuación alguna del procesado la que haya tenido incidencia ni en el desarrollo laboral ni social de la denunciante”.

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La sentencia no es firme, pues cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSXG.