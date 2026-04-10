Planes de Acción Comunitaria
Casi 900 colectivos optan a las ayudas comunitarias de la Diputación de Pontevedra
La institución recibe 853 solicitudes para las líneas dirigidas a comunidades de agua, regularización de traídas y asociaciones vecinales
La Diputación de Pontevedra ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes de sus planes de acción comunitaria con una respuesta que roza las 900 candidaturas. En total, según apuntó el presidente provincial, Luis López, 853 colectivos han pedido acogerse a estas ayudas, que contemplan una financiación máxima de 10.000 euros por solicitud y están dirigidas a comunidades de usuarios de agua, proyectos de regularización de traídas y asociaciones vecinales y de mujeres rurales.
Del total de peticiones registradas, 404 corresponden a ayudas para comunidades de aguas, 100 a la regularización de traídas y 349 a asociaciones vecinales y de mujeres rurales. A partir de ahora, la Diputación revisará la documentación presentada, comprobará qué solicitudes cumplen los requisitos y abrirá el proceso de concurrencia para adjudicar los fondos.
Estas líneas están orientadas a mejorar locales sociales, dotarlos de equipamiento y apoyar inversiones vinculadas a infraestructuras de abastecimiento de agua potable.
La institución enmarca esta convocatoria en una estrategia de apoyo al tejido asociativo que, en los últimos tres años, se ha traducido en una inversión de 11,4 millones de euros. El volumen de solicitudes presentado este año apunta, según trasladó el presidente provincial, a una elevada demanda de este tipo de ayudas y a la necesidad de mantener el respaldo a unas entidades que desempeñan un papel clave en la vida social y comunitaria de la provincia.
El programa +Xuntas llegará este año a 207 entidades de 53 municipios
La Diputación de Pontevedra ha aprobado la adjudicación de las acciones formativas del programa +Xuntas, que este año llegará a 207 asociaciones, federaciones y fundaciones sin ánimo de lucro de 53 municipios de la provincia. La iniciativa contará con un presupuesto de casi 340.000 euros, un 6% más que el año pasado, y está orientada a impulsar la formación de las mujeres a través de actividades vinculadas a la tecnología, la creatividad, la naturaleza y la salud. Cada taller tendrá una duración de 35 horas, reunirá a entre 20 y 25 participantes e incluirá además un módulo específico de sensibilización en igualdad.
Entre los municipios en los que se desarrollará el programa figuran Caldas de Reis, O Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade, Cuntis, A Lama, Marín, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo y Vilaboa.
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