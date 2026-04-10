Casi 900 colectivos optan a las ayudas comunitarias de la Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes de sus planes de acción comunitaria con una respuesta que roza las 900 candidaturas. En total, según apuntó el presidente provincial, Luis López, 853 colectivos han pedido acogerse a estas ayudas, que contemplan una financiación máxima de 10.000 euros por solicitud y están dirigidas a comunidades de usuarios de agua, proyectos de regularización de traídas y asociaciones vecinales y de mujeres rurales.

Del total de peticiones registradas, 404 corresponden a ayudas para comunidades de aguas, 100 a la regularización de traídas y 349 a asociaciones vecinales y de mujeres rurales. A partir de ahora, la Diputación revisará la documentación presentada, comprobará qué solicitudes cumplen los requisitos y abrirá el proceso de concurrencia para adjudicar los fondos.

Estas líneas están orientadas a mejorar locales sociales, dotarlos de equipamiento y apoyar inversiones vinculadas a infraestructuras de abastecimiento de agua potable.

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La institución enmarca esta convocatoria en una estrategia de apoyo al tejido asociativo que, en los últimos tres años, se ha traducido en una inversión de 11,4 millones de euros. El volumen de solicitudes presentado este año apunta, según trasladó el presidente provincial, a una elevada demanda de este tipo de ayudas y a la necesidad de mantener el respaldo a unas entidades que desempeñan un papel clave en la vida social y comunitaria de la provincia.