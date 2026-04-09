Instalaciones
Vilaboa contara con una pista de pádel cubierta
La diputada provincial María Ramallo anunció ayer en el pabellón municipal de Vilaboa que la Diputación aprueba mañana una aportación de más de 110.000 euros al Concello para la construcción de una pista de pádel cubierta, una obra que tiene un presupuesto total de 214.000 euros. Será una pista de pádel panorámica con cubierta en una zona que funciona hoy en día como aparcamiento ocasional. En concreto, el proyecto contempla la preparación completa del terreno, la ejecución de una solera de hormigón y la instalación de una pista de pádel de 20 por 10 metros con cierre de vidrio tibio, estructura metálica, iluminación y pavimento de césped artificial. En lo relativo a la cubierta, que busca que la pista sea accesible todo el año, será metálica de acero laminado. La actuación se completará con el acondicionamiento del entorno, pintando nuevas plazas de aparcamiento y delimitando el espacio. Por último, se procederá a instalar un sistema automatizado de reservas, control de accesos e iluminación.
- La Xunta nombra a Xiana Fernández-Albor presidenta del Patronato de las Illas Atlánticas
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- El incendio forestal en la sierra del monte Galleiro calcina más de 20 ha y obliga a desalojar una vivienda
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- Malvinas activa la cuenta atrás para extraer 50.000 barriles diarios de petróleo del caladero: la producción industrial, para 2028
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
- Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles