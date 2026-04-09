Vilaboa contara con una pista de pádel cubierta

La diputada provincial María Ramallo anunció ayer en el pabellón municipal de Vilaboa que la Diputación aprueba mañana una aportación de más de 110.000 euros al Concello para la construcción de una pista de pádel cubierta, una obra que tiene un presupuesto total de 214.000 euros. Será una pista de pádel panorámica con cubierta en una zona que funciona hoy en día como aparcamiento ocasional. En concreto, el proyecto contempla la preparación completa del terreno, la ejecución de una solera de hormigón y la instalación de una pista de pádel de 20 por 10 metros con cierre de vidrio tibio, estructura metálica, iluminación y pavimento de césped artificial. En lo relativo a la cubierta, que busca que la pista sea accesible todo el año, será metálica de acero laminado. La actuación se completará con el acondicionamiento del entorno, pintando nuevas plazas de aparcamiento y delimitando el espacio. Por último, se procederá a instalar un sistema automatizado de reservas, control de accesos e iluminación.