El Teatro Principal de Pontevedra estará operativo en otoño, al acabar las obras de emergencia

El Teatro Principal de Pontevedra podrá estar en activo en otoño, de cumplirse los plazos de seis meses de obras previstos por el Concello. Así lo anunció el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que informó de que la Xunta de Goberno Local de Pontevedra dio un nuevo impulso a varios asuntos considerados prioritarios para la ciudad, como la aprobación del expediente de emergencia para acometer la reparación del Teatro Principal, después del incidente registrado con la caída del falso techo en el anfiteatro el pasado mes de marzo que provocó cinco heridos leves.

El Concello de Pontevedra movilizará para esta actuación un total de 252.260 euros, IVA incluido, y prevé un plazo de ejecución aproximado de seis meses.

Fernández Lores subrayó que toda la tramitación administrativa se realizó en un tiempo «récord», con el objetivo de reducir al máximo los plazos y facilitar una intervención lo más rápida posible en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. La actuación fue dividida en tres lotes, una fórmula con la que el gobierno local busca agilizar los trabajos y ordenar técnicamente las distintas fases del proceso.

El primero de esos lotes corresponde a los estudios técnicos, el levantamiento geométrico, el diseño de la intervención y las medidas de seguridad, y fue adjudicado a la consultora técnica Refuerza por un importe de 25.000 euros. El segundo, el más cuantioso y central del expediente, se refiere a las obras de sustitución del falso techo, que fueron adjudicadas a la empresa Construcción Ramírez SL por 220.000 euros. El tercer lote, vinculado a la dirección de obra y ejecución material, incluida la correspondiente memoria técnica, asciende a 7.260 euros.

El alcalde reconoció que, con el calendario previsto, los trabajos podrían prolongarse hasta el mes de octubre, lo que obligará al Concello a reorganizar parte de la programación cultural inicialmente prevista para el Teatro Principal.

Por ello, el Concello ya trabaja en la localización y habilitación de espacios alternativos para evitar una paralización de la actividad escénica y cultural. Entre los recintos que se barajan para absorber la agenda ya programada figuran el Pazo da Cultura, el Pazo de Mugartegui y el Museo. La intención del gobierno municipal es que la incidencia estructural del teatro no repercuta en la oferta cultural de la ciudad, manteniendo en la medida de lo posible los actos, representaciones y actividades ya comprometidas.

Renaturalización del Gafos

La otra gran decisión de la Xunta de Goberno Local estuvo relacionada con el proyecto de renaturalización del río de los Gafos, una actuación estratégica para Pontevedra desde el punto de vista ambiental y urbanístico. Según indicó Lores, el ejecutivo local aprobó el «último escalón administrativo» necesario para poder iniciar las obras.

A partir de ahora se abre un período de exposición pública de 15 días hábiles, durante el cual podrán presentarse alegaciones. Si ese trámite concluye sin objeciones, la previsión municipal es proceder a la firma del contrato el próximo 30 de abril y arrancar los trabajos a principios de mayo.

Se trata de una de las intervenciones de mayor envergadura económica incluidas actualmente en la planificación municipal. El proyecto cuenta con una inversión total de 4.191.406 euros y fue adjudicado a las empresas Casas y Covsa. La ejecución se distribuirá en dos anualidades, con una partida de 2.941.644 euros para 2026 y otra de 1.249.762 euros para 2027.

La actuación sobre el río de los Gafos se enmarca en la línea de recuperación ambiental y mejora de los espacios fluviales urbanos impulsada en los últimos años por el Concello. Con este nuevo paso, el gobierno local deja ya prácticamente encarrilado un proyecto llamado a transformar este ámbito de la ciudad, tanto desde el punto de vista ecológico como en lo relativo a su integración paisajística y urbana.

Servicio de comunicaciones

Más allá de estos dos expedientes, la Xunta de Goberno Local aprobó también la adjudicación del nuevo contrato del servicio de comunicaciones del Concello de Pontevedra para los próximos cuatro años, por un importe global de 1.322.499 euros.

La principal novedad de este contrato, según explicó el alcalde, es la incorporación de una red de acceso alternativa vía satélite, una medida orientada a reforzar la seguridad y la continuidad operativa de los servicios municipales en caso de interrupción del suministro. Este lote fue adjudicado a Orange España por 40.365 euros.

Electricidad de las fiestas

En el apartado lúdico, el gobierno local avanzó también en la preparación de varias de las citas festivas más destacadas del calendario pontevedrés. Ya se ha licitado el montaje de líneas y cuadros eléctricos para los eventos del verano, adjudicando los tres lotes a la empresa SETGA.

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En concreto, se destinarán 46.000 euros al dispositivo eléctrico del Santiaguiño do Burgo, 103.309 euros al de las Festas da Peregrina y 11.100 euros al de la Feira Franca.