Siete de cada diez coches ya supera los diez años pero solo el 4% carece de ITV

La renovación del parque móvil de Pontevedra está frenada. Con apenas 1.029 turismos matriculados en todo el año pasado en la ciudad y una antigüedad media que ya roza los 14 años, apenas tres de cada diez vehículos de la ciudad está por debajo de la década de edad. Con un parque total de 59.600 vehículos de todos tipo, 42.800 de ellos turismos, apenas un 8% de ellos, alrededor de 4.700, fue adquirido con posterioridad a 2020. En cambio, se aprecia que los conductores cuidan mucho más sus automóviles. Menos de 5.000, el 4% del total) carece de ITV.

Los ciclomotores son el modelo más «castigado» por el paso de los años, ya que de los 1.700 contabilizados por la DGT, más de 1.500 superan los diez años, el 92% del total. Además, es el tipo con mayor antigüedad, de casi 20 años de media. En cambio, son las motocicletas las que ofrecen una mejor evolución. En 15 años, este tipo de vehículos ha pasado de 4.700 a más de 6.300 y un tercio es relativamente moderno, de menos de diez años. Paradójicamente, son los pilotos de las motos las que más incumplen con la Inspección Técnica de Vehículos ya que más de mil (el 16%) carecen de este documento obligatorio.

En cuanto a los turismos, de los 42.800, menos de 3.300 tiene menos de cuatro años (el 8%) mientras que cerca de 30.000, el 70% aproximadamente está por encima de la década de antigüedad. Sin embargo, aquellos que circulan sin ITV ha descendido de forma notable, de 2.400 en 2015 a menos de 1.700 en la actualidad, según la DGT, y eso que su edad media ha aumentado de forma notable. Hace una década era de menos de diez años y ahora ya roza los catorce. Las furgonetas y camiones tampoco se libran de este envejecimiento: 12 años las primeras y más de 15 los segundos.

Casi siete de cada diez pontevedreses dispone de permiso de conducir. Son 55.000 vecinos, es decir, el 65% de la población total. Las mujeres con carné son 26.000, el 59% del censo femenino total, mientras que los hombres suman 28.200, el 72% de la población masculina del municipio.

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Pese a que Pontevedra está concebida como una ciudad peatonal, el número de coches no deja de crecer, pero este aumento no se traduce en un mayor índice de ventas. Los conductores optan por prolongar la vida útil de sus viejos turismos y cuidarlos más. Estos datos de la DGT pone de manifiesto que el taller, en lugar del concesionario, s e ha convertido en la modalidad más recurrente para tener coche. Se opta por las reparaciones y se nota que se cuidan más.