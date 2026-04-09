Enlazar espacios naturales
El sendero entre las marismas de Alba y A Tomba podría estar listo este año
El Concello certifica la adjudicación de las obras de dos kilómetros de recorrido por unos 160.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses
El Concello de Pontevedra confía en disponer este mismo año del sendero proyectado hace meses y que tiene el objetivo de conectar la Xunqueira da Gándara (las marismas de Alba) a con el parque forestal de A Tomba. El gobierno local ya ha certificado la adjudicación de estas obras a la empresa Zona de Obra O Rosal por algo menos de 160.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Por tanto, podría estar listo tras el verano, siempre y cuando se obtengan los permisos necesarios para cruzar determinadas fincas.
Se trata de crear un «corredor ecológico recreativo» mediante el acondicionamiento de la ruta con el fin de «poder llegar a pie o en bicicleta al parque forestal de A Tomba», uniendo así dos espacios naturales del municipio con un «recorrido seguro y accesible» de aproximadamente dos kilómetros de longitud.
El proyecto deriva de una modificación de la iniciativa original, que tuvo que cambiarse por la existencia de parcelas de propiedad privada en Cerponzóns para las que «no teníamos tiempo a hacer las expropiaciones y creíamos que esto iba a ser un poco más simple», según explicó en su día el gobierno local.
No obstante, todo depende ahora de obtener los permisos necesarios, ya que el recorrido atraviesa diferentes infraestructuras, obstaculizando una tramitación más ágil: la AP-9, la PO-310, la PO-531 y la carretera provincial EP-0017.
El proyecto se divide en cuatro partes, aprovechando en la mayor parte de los casos las «pistas existentes». El primer tramo parte de la Xunqueira da Gándara, a la altura del mirador de aves, con una pasarela de madera que transcurriría por dentro de la marisma, en paralelo a la carretera que da acceso a la Cross. En el segundo, se abandona la pasarela para recorrer una carretera pavimentada hasta el punto en el que cruza la AP-9 que está soterrado. Para el siguiente tramo, «aprovecharíamos todas las redes y caminos que hay», añadiendo la correspondiente señalización y plantando árboles en aquellos sitios donde hay poca sombra, pensando también en los meses de más calor. Por último, transcurriría por el lugar do Ribeiro, por donde está el peto de ánimas e iría al cruce de la carretera provincial EP-0017 y la PO-310.. Una vez se llega a la carretera provincial, se cruzaría, dando acceso al parque de A Tomba a pie.
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