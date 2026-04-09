Poio licita las obras de su pista de atletismo de seis calles

El Concello de Poio ha iniciado el proceso de licitación de las pistas de atletismo de A Seca, un proyecto que supondrá una inversión de cerca de 184.000 euros. La actuación será financiada a través del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación y contempla la construcción de una pista de atletismo de seis calles alrededor del campo de fútbol exterior de A Reiboa. Las obras incluirán tareas de demoliciones y movimientos de tierras, la instalación de un sistema de drenaje mediante canaletas de recogida de pluviales, así como la pavimentación, marcaje y señalización.

Tras una primera fase para permitir la práctica deportiva, está prevista después la instalación de un pavimento de tartán que posibilitará la homologación oficial de la Real Federación Española de Atletismo,

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Otras actuaciones deportivas del Concello de Poio son la creación de la primera pista Pump-Track de Poio, instalada también en A Seca, la ampliación de los vestuarios del campo de fútbol municipal, la sustitución de la cubierta de la nave de piragüismo de Combarro o la creación de una pista multideportiva en Vilariño, actualmente en ejecución.