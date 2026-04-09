El parking de Nauta bate su récord de Semana Santa: 914 coches al día

El aparcamiento público gestionado por la empresa municipal Nauta Sanxenxo facturó en Semana Santa 32.121 euros, la cifra más alta de su historia en este periodo vacacional. En total, se emitieron 6.399 tickets y las instalaciones ubicadas en el puerto registraron una media diaria de 914 vehículos.

Estos datos ponen de manifiesto que la afluencia de visitantes de un día, sin pernoctar, aumentó durante el reciente periodo vacacional, la primera temporada turística de Sanxenxo, y contrastan con el balance del sector hotelero, que calificó la Semana Santa de «un tanto descafeinada» con una ocupación media de menos del 74%, una cifra notable pero por debajo de las expectativas de los empresarios.

Las instalaciones de Nauta en la Praza do Mar disponen de un total de 584 plazas repartidas en 206 en la planta pública interior, 200 en la exterior y otras 178 plazas en el parking privado. Los días de mayor facturación fueron el viernes (6.933 euros), sábado (6.084 euros) y domingo (6.173 euros). La permanencia media de coches fue de 2 horas y 27 minutos.

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En cuanto a las cifras del paro, Sanxenxo fue uno de los ayuntamientos de O Salnés donde más bajó el desempleo en el mes de marzo, según destacó ayer el Concello. Las cifras recogidas en el portal de la Consellería de Traballo recoge una reducción de 23 parados dejando la cifra en 468.