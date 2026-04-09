Música clásica accesible y en vivo

El Edificio Castelao vuelve a convertirse este mes en un espacio para la escucha activa y la divulgación sonora. El Museo inició ayer la tercera edición de ‘Olladas musicais’, un ciclo de audiciones comentadas concebido para despojar a la música clásica de su pátina de inaccesibilidad y acercarla de forma didáctica al gran público. Conducido por Sara Domínguez Lloria, el programa se desarrollará a lo largo de cinco sesiones de tarde, estructuradas cada miércoles para desentrañar los secretos de las partituras, los instrumentos y las figuras históricas sobre el escenario.

La programación, que ocupará siempre la franja de 19 a 20,30 horas, se distribuirá en tres jornadas durante este mes (ayer y los próximos 22 y 29) y dos citas más en mayo (días 13 y 20). El arranque de esta nueva temporada propuso un análisis rotundo sobre la finitud, deteniéndose en aquellas obras maestras que han hecho de la muerte su principal fuente de inspiración.

En adelante, el ciclo pivotará hacia el intimismo de la «música con nombre y apellidos» en la jornada del 22 de abril, para dar paso, una semana después, a un análisis sobre los matices y secretos que esconden las voces inmortales de la lírica.

Ya en mayo, la atención de los oyentes se dirigirá hacia las teclas con una sesión que abordará la capacidad del piano para erigirse como un instrumento de carácter universal. El broche, programado para el 20 de mayo, tendrá un claro acento local al centrarse en el talento del gran violinista pontevedrés Manuel Quiroga, reivindicado en este ciclo como «el violín atlántico que conquistó el mundo». Su rostro, de hecho, ilustra el cartel de esta edición a través de una caricatura trazada en 1924 por Cándido Fernández Mazas.

La principal novedad técnica de esta tercera edición radica en el salto del formato tradicional de reproducción de audio hacia la experiencia en la sala. Así, las sesiones centradas en las voces inmortales (29 de este mes) y en la figura de Quiroga (20 de mayo) incorporarán música en directo, dotando a las explicaciones de Domínguez Lloria de un acompañamiento real ante el auditorio.

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El acceso a las actividades mantiene su vocación abierta, aunque el Museo de Pontevedra entregará un certificado oficial de asistencia a todas aquellas personas que deseen acreditar su paso por el ciclo y formalicen su inscripción previa a través del correo electrónico institucional (reservas.museo@depo.gal).