Suceso
Evacuado un edificio en Pontevedra al arder una furgoneta en un garaje
El calor reventó los cristales de la vivienda del primer piso inmediatamente superior
Un edificio tuvo que ser evacuado esta tarde en la calle Mestre Soutullo de Pontevedra, al arder una furgoneta en el interior del garaje. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.
Tal y como explicaron fuentes municipales, el incendio se declaró en el bajo del edificio, siendo este vehículo el único afectado. Tuvo que ser sacado al exterior por la grúa municipal para una mejor extinción, ya que el viento introducía el humo en el interior del garaje. A consecuencia del calor, los cristales de la vivienda del primer piso reventaron y el edificio fue evacuado y cerrado el acceso a la calle.
El fuego fue totalmente extinguido al rededor de las siete de la tarde, aunque los Bomberos continuaron refrescando el lugar, así como ventilando el edificio. Asimismo, resultó afectado el tendido eléctrico de la fachada del inmueble.
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