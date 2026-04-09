Escola de Enxeñaría Forestal
Una eminencia sobre libélulas en el campus
Adolfo Cordero figura entre los tres investigadores con más producción científica y la Universidade de Vigo se cuela en la séptima posición internacional
H.D.
Pontevedra
La investigación sobre libélulas sitúa a Pontevedra en el mapa científico internacional. Un estudio publicado en la revista Insects, tras revisar 5.042 artículos difundidos entre 1973 y 2023, coloca al catedrático Adolfo Cordero, de la Escola de Enxeñaría Forestal, como el tercer investigador del mundo con más publicaciones sobre odonatos. El mismo análisis sitúa además a la Universidade de Vigo como la séptima institución más productiva en este ámbito y la única española entre las diez primeras. Cordero reconoce que el resultado «fue una sorpresa» y lo atribuye a «muchos años de trabajo» y al respaldo de «todo un equipo» ligado al grupo EcoEvo.
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