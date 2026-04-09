Una eminencia sobre libélulas en el campus

La investigación sobre libélulas sitúa a Pontevedra en el mapa científico internacional. Un estudio publicado en la revista Insects, tras revisar 5.042 artículos difundidos entre 1973 y 2023, coloca al catedrático Adolfo Cordero, de la Escola de Enxeñaría Forestal, como el tercer investigador del mundo con más publicaciones sobre odonatos. El mismo análisis sitúa además a la Universidade de Vigo como la séptima institución más productiva en este ámbito y la única española entre las diez primeras. Cordero reconoce que el resultado «fue una sorpresa» y lo atribuye a «muchos años de trabajo» y al respaldo de «todo un equipo» ligado al grupo EcoEvo.