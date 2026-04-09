Retirada de cables
El Concello acondiciona la fachada del Mercado de Seixo
El Concello de Marín ha finalizado la mejora de la estética urbana del Mercado de Seixo con el soterramiento del cableado de telecomunicaciones, una intervención muy demandada por los vecinos debido al fuerte impacto visual que estas instalaciones generaban en el conjunto del espacio público.
Esta actuación permitió liberar visualmente la nueva plaza del mercado y su entorno más céntrico, recuperada hace años gracias al proceso de humanización ejecutado entonces.
Durante los trabajos de retirada del cableado antiguo, se detectaron daños en la fachada del Mercado, al estar los cables sujetos al edificio por lo que se aprovechó para repintar la fachada, limpiar las zonas en piedra para recuperar su aspecto original y la colocación del logotipo corporativo del Concello en la parte central, elaborado en piedra e integrado estéticamente con las letras ya existentes del mercado. Con esta intervención, el Concello de Marín busca reforzar la armonía estética del casco urbano del Seixo.
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