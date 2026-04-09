La comarca rebasa ya los 2,7 millones de viajeros en transporte público en un año

La comarca de Pontevedra cerró el periodo comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025 con una red de transporte público más amplia y con más personas usuarias que un año antes. El área, integrada por Pontevedra, A Lama, Barro, Campo Lameiro, Poio, Ponte Caldelas y Vilaboa, cuenta con 119.819 habitantes y una superficie de 489,4 kilómetros cuadrados. En ese marco territorial, el sistema sumó al final del periodo 235 líneas, 2.198 paradas, 225.870 servicios anuales y 7,30 millones de vehículos-kilómetro, lo que supone una mejora respecto al ejercicio anterior en líneas, cobertura territorial y volumen global de oferta, según los datos de la última memoria anual de transporte público de Galicia publicada por la Xunta.

El crecimiento de la oferta se apoyó sobre todo en la red no integrada, que pasó de 114 a 118 líneas y de 1.375 a 1.461 paradas. La red integrada o compartida también avanzó, aunque de forma más moderada, al pasar de 115 a 117 líneas y de 720 a 737 paradas. En términos de actividad, el volumen de servicios se mantuvo prácticamente estable, al subir de 224.490 a 225.870, lo que apunta más a una mejora de cobertura y ajuste de la red que a una expansión intensa de frecuencias.

La demanda, en cambio, sí mostró un comportamiento claramente al alza. En el conjunto del periodo, la comarca registró 2.708.201 usuarios, un 7,6% más que en el ejercicio anterior. El transporte no integrado concentró 2.205.844 y creció un 9,6%, mientras que el integrado o compartido sumó 502.357 viajeros, un 1,2% menos. Dentro de este último, los desplazamientos escolares bajaron un 2,3%, pero los no escolares aumentaron un 10,3%, una señal de que el sistema compartido gana peso entre la población general más allá del uso estrictamente lectivo.

La evolución mensual muestra con claridad esa dependencia del calendario lectivo. En julio y agosto no se registraron personas usuarias en el transporte integrado o compartido, y toda la demanda recayó en el no integrado, con 90.735 y 99.282 usuarios, respectivamente. Con la vuelta del curso, el sistema se disparó: septiembre alcanzó 112.000 personas usuarias y octubre marcó el máximo anual con 137.028, de las que 74.056 correspondieron al transporte integrado. Tras ese pico otoñal, la demanda se mantuvo en cotas elevadas, con otro repunte en mayo, cuando se contabilizaron 130.345 usuarios.

También resulta relevante la fotografía interna del sistema. Aunque el transporte integrado perdió peso relativo, la red total terminó el periodo con una distribución de la demanda más apoyada en el servicio general: el transporte no integrado concentró cerca del 58% de las personas usuarias de la comarca, mientras el integrado representó algo más del 42%. Un año antes, esa relación estaba más equilibrada. Eso confirma que el crecimiento reciente del uso del autobús en Pontevedra se está sosteniendo, sobre todo, en la red convencional no integrada.

En cuanto al uso de las tarjetas de movilidad, el documento recoge un aumento en los registros asociados a la TMG, que pasaron de 187.336 a 560.725; también crecieron los usos de la TMGXN, de 235.595 a 257.207, y los de la TMG+65, de 29.660 a 89.368. Son datos que refuerzan la consolidación de los medios de pago bonificados dentro del sistema comarcal.

La percepción del servicio, por su parte, se mantuvo en niveles altos y bastante estables. El índice de satisfacción se situó en 7,67, frente al 7,7 del año anterior; la satisfacción global mejoró ligeramente, de 7,68 a 7,73; y la probabilidad de recomendar el servicio bajó de 7,95 a 7,86. Entre los aspectos asociados al uso de la tarjeta, mejoraron el proceso de adquisición y, sobre todo, el de recarga, que pasó de 4,33 a 4,49. El tiempo medio de acceso a la parada fue de 12,61 minutos.

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En conjunto, el balance de la comarca de Pontevedra deja una doble lectura. Por un lado, hay una red más extensa, con más líneas y más paradas, especialmente en el ámbito no integrado y en los servicios a demanda. Por otro, la demanda total sigue creciendo y supera con claridad los 1,37 millones de personas usuarias, aunque lo hace con un cambio de composición.