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Cerdedo Cotobade

El CEIP Tenorio recupera el servicio de comedor un mes después su incendio

Ya se ha repuesto la cocina, última obra para rehabilitar el centro y permitir las clases

N. D.

Cerdedo Cotobade

Un mes después del incendio que a mediados de febrero causó notables daños en el CEIP de Tenorio, los alumnos de este colegio y del IES de Cotobade ya cuentan de nuevo con el servicio de cocina y comedor, que funciona con normalidad.

Se trata de la última actuación que estaba pendiente tras aquel incendio. Pocos días después los alumnos regresaban a clase tras una limpieza y rehabilitación de unos 300.000 euros, pero faltaba la zona más dañada, la de la cocina, ya resuelta ahora. E l incendio se originó en un almacén anexo al comedor del colegio justo antes de las vacaciones de Entroido.

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Las actuaciones abarcaron la limpieza, la aplicación de tratamientos con ozono para eliminar el olor a quemado y los restos de humo, la retirada de escombros y falsos techos dañados y la revisión de la instalación eléctrica.

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