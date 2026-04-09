Cerdedo Cotobade
El CEIP Tenorio recupera el servicio de comedor un mes después su incendio
Ya se ha repuesto la cocina, última obra para rehabilitar el centro y permitir las clases
N. D.
Un mes después del incendio que a mediados de febrero causó notables daños en el CEIP de Tenorio, los alumnos de este colegio y del IES de Cotobade ya cuentan de nuevo con el servicio de cocina y comedor, que funciona con normalidad.
Se trata de la última actuación que estaba pendiente tras aquel incendio. Pocos días después los alumnos regresaban a clase tras una limpieza y rehabilitación de unos 300.000 euros, pero faltaba la zona más dañada, la de la cocina, ya resuelta ahora. E l incendio se originó en un almacén anexo al comedor del colegio justo antes de las vacaciones de Entroido.
Las actuaciones abarcaron la limpieza, la aplicación de tratamientos con ozono para eliminar el olor a quemado y los restos de humo, la retirada de escombros y falsos techos dañados y la revisión de la instalación eléctrica.
- La Xunta nombra a Xiana Fernández-Albor presidenta del Patronato de las Illas Atlánticas
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- El incendio forestal en la sierra del monte Galleiro calcina más de 20 ha y obliga a desalojar una vivienda
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- Malvinas activa la cuenta atrás para extraer 50.000 barriles diarios de petróleo del caladero: la producción industrial, para 2028
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
- Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles