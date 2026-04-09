Cáritas encara la recta final de las obras del centro «Santa Ana» en Pontevedra

Cáritas Diocesana de Santiago, a través de su Interparroquial de Pontevedra, avanza en la fase final de las obras del Centro de Acogida e Inclusión Santa Ana, un recurso pionero destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.

En estos momentos, la actuación se encuentra en su etapa final. Con la ejecución de la tabiquería, la carpintería exterior e interior instalada y las instalaciones de suministros, actualmente se está procediendo al montaje del mobiliario de cocina y baños.

El centro será un recurso clave para el área de Pontevedra. La iniciativa, que ha contado con una inversión superior a 450.000 euros, entra ahora en una fase decisiva marcada por la implicación social a través de la campaña «Un hogar para volver a creer», aún activa.

El nuevo recurso dispondrá de 8 habitaciones con baño propio (7 individuales y 1 doble adaptada), además de espacios comunes para la convivencia y el acompañamiento. Con 270 m² construidos, se integra en un conjunto de más de 1.300 m² de uso socioasistencial ya en funcionamiento.

El centro será un recurso clave para el área de Pontevedra. / FdV

Según el director de la Interparroquial de Pontevedra, Juan Carlos Abeigón, «este centro no solo amplía nuestra red de atención, sino que crea un espacio donde las mujeres pueden reconstruir su vida con apoyo cercano y continuado. Es un paso decisivo para que la inclusión social deje de ser una emergencia puntual y se convierta en un proyecto sostenible y transformador».

Además de la Fundación Rey Balduino con Cáritas española, el proyecto cuenta con el apoyo de Ence, que aporta 15.000 euros, y recientemente se ha sumado Caixa Rural con una contribución de 3.000 euros.

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Las personas interesadas pueden realizar sus aportaciones indicando como concepto CAMPAÑA CÁRITAS STA ANA a través de: Caixabank (BIZUM 38188), Banco Santander (ES75 0049 5557 6221 1601 6125) o Abanca (ES85 2080 5401 5930 4016 6835). Todas las donaciones cuentan con certificado fiscal, con desgravaciones de hasta el 80% en el IRPF y del 40% en el Impuesto de Sociedades.