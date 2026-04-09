Inclusión social
Cáritas encara la recta final de las obras del centro «Santa Ana» en Pontevedra
Sigue en marcha la campaña de aportaciones a este proyecto, con desgravaciones de hasta el 80% en el IRPF
Cáritas Diocesana de Santiago, a través de su Interparroquial de Pontevedra, avanza en la fase final de las obras del Centro de Acogida e Inclusión Santa Ana, un recurso pionero destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.
En estos momentos, la actuación se encuentra en su etapa final. Con la ejecución de la tabiquería, la carpintería exterior e interior instalada y las instalaciones de suministros, actualmente se está procediendo al montaje del mobiliario de cocina y baños.
El centro será un recurso clave para el área de Pontevedra. La iniciativa, que ha contado con una inversión superior a 450.000 euros, entra ahora en una fase decisiva marcada por la implicación social a través de la campaña «Un hogar para volver a creer», aún activa.
El nuevo recurso dispondrá de 8 habitaciones con baño propio (7 individuales y 1 doble adaptada), además de espacios comunes para la convivencia y el acompañamiento. Con 270 m² construidos, se integra en un conjunto de más de 1.300 m² de uso socioasistencial ya en funcionamiento.
Según el director de la Interparroquial de Pontevedra, Juan Carlos Abeigón, «este centro no solo amplía nuestra red de atención, sino que crea un espacio donde las mujeres pueden reconstruir su vida con apoyo cercano y continuado. Es un paso decisivo para que la inclusión social deje de ser una emergencia puntual y se convierta en un proyecto sostenible y transformador».
Además de la Fundación Rey Balduino con Cáritas española, el proyecto cuenta con el apoyo de Ence, que aporta 15.000 euros, y recientemente se ha sumado Caixa Rural con una contribución de 3.000 euros.
Las personas interesadas pueden realizar sus aportaciones indicando como concepto CAMPAÑA CÁRITAS STA ANA a través de: Caixabank (BIZUM 38188), Banco Santander (ES75 0049 5557 6221 1601 6125) o Abanca (ES85 2080 5401 5930 4016 6835). Todas las donaciones cuentan con certificado fiscal, con desgravaciones de hasta el 80% en el IRPF y del 40% en el Impuesto de Sociedades.
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional