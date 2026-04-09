El BNG propone acuerdos con Iglesia y Puerto para ampliar el aparcamiento

El BNG de Marín propone ampliar las plazas de aparcamiento en el casco urbano mediante la colaboración con entidades privadas y otras administraciones. Así, plantea la firma de convenios con supermercados y otras entidades con de plazas de estacionamiento disponibles fuera del horario de mayor actividad, especialmente en domingos, festivos y jornadas de elevada afluencia. Asimismo, sugiere establecer acuerdos con la Autoridad Portuaria para habilitar zonas de estacionamiento en el entorno de la avenida de Ourense y del paseo Alcalde Blanco, así como la firma de un convenio con la Iglesia para permitir el uso del aparcamiento de la iglesia parroquial en días de especial actividad, como los jueves de feria.

Según expone el BNG, «estas medidas permitirían aumentar de manera inmediata la oferta de aparcamiento sin necesidad de acometer inversiones elevadas»

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Celia García Santomé, concejala nacionalista, señala que la falta de estacionamiento «es una problemática estructural en Marín, agravada en los últimos años por la eliminación de plazas sin alternativas suficientes» por lo que «defiende la necesidad de aplicar soluciones realistas y basadas en el aprovechamiento de los recursos ya existentes».