Más plazas
El BNG propone acuerdos con Iglesia y Puerto para ampliar el aparcamiento
El BNG de Marín propone ampliar las plazas de aparcamiento en el casco urbano mediante la colaboración con entidades privadas y otras administraciones. Así, plantea la firma de convenios con supermercados y otras entidades con de plazas de estacionamiento disponibles fuera del horario de mayor actividad, especialmente en domingos, festivos y jornadas de elevada afluencia. Asimismo, sugiere establecer acuerdos con la Autoridad Portuaria para habilitar zonas de estacionamiento en el entorno de la avenida de Ourense y del paseo Alcalde Blanco, así como la firma de un convenio con la Iglesia para permitir el uso del aparcamiento de la iglesia parroquial en días de especial actividad, como los jueves de feria.
Según expone el BNG, «estas medidas permitirían aumentar de manera inmediata la oferta de aparcamiento sin necesidad de acometer inversiones elevadas»
Celia García Santomé, concejala nacionalista, señala que la falta de estacionamiento «es una problemática estructural en Marín, agravada en los últimos años por la eliminación de plazas sin alternativas suficientes» por lo que «defiende la necesidad de aplicar soluciones realistas y basadas en el aprovechamiento de los recursos ya existentes».
- La Xunta nombra a Xiana Fernández-Albor presidenta del Patronato de las Illas Atlánticas
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- El incendio forestal en la sierra del monte Galleiro calcina más de 20 ha y obliga a desalojar una vivienda
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- Malvinas activa la cuenta atrás para extraer 50.000 barriles diarios de petróleo del caladero: la producción industrial, para 2028
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
- Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles